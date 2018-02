A margine della conferenza finanziaria Apple del Q1 2018, Tim Cook e Luca Maestri hanno rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sulle vendite del trimestre e non solo.

I risultati finanziari Q1 2018 hanno portato un nuovo record per Apple, con 88.3 miliardi di dollari di profitti. Diverso il discorso per gli iPhone, visto che le vendite dell’ultimo trimestre del 2017 sono in calo rispetto allo stesso periodo del 2016: 77.3 milioni contro 78.3 milioni.

Ecco i commenti più interessanti di Tim Cook e Luca Maestri.

Highlights

La base di dispositivi Apple attivi è pari a 1.3 miliardi di unità in tutto il mondo, con una crescita del 30% in due anni;

iPhone X è stato l’iPhone più venduto in ogni settimana dal suo lancio avvenuto nel mese di novembre. iPhone 8 e 8 Plus sono rimasti sempre dietro in termini di vendite settimanali;

Apple Pay arriverà in Brasile nei prossimi mesi;

Apple Watch ha avuto il suo miglior trimestre, con una crescita del 50%.

Apple Watch, AirPods, Apple TV, Beats, iPod Touch e altri prodotti hardware “minori” diversi da iPhone, iPad e Mac hanno rappresentato 5.5 miliardi di dollari in entrate nel trimestre.

iPhone

Quinto trimestre consecutivo con crescita dei ricavi relativamente alle vendite degli iPhone;

Questo trimestre era lungo 13 settimane, mentre l’anno scorso era di 14 settimane. Questo può spiegare in parte il minor numero di iPhone venduti;

iPhone X è stato lo smartphone più venduto al mondo nell’ultimo trimestre del 2017, secondo i dati Canalys;

Le entrate derivanti dalle vendite dei nuovi iPhone 2017 sono state le più alte nella storia di Apple rispetto ai nuovi smartphone rilasciati anno dopo anno.

Servizi

L’ultimo trimestre del 2017 è stato il migliore nella storia di Apple per quanto riguarda le entrate derivanti dai servizi;

La Realtà Aumentata è stata accolta con entusiasmo dai clienti e dagli investitori;

Ad oggi, su App Store sono presenti 2.000 applicazioni ARKit;

Nel trimestre, Apple ha superato 240 milioni di abbonati a pagamento per tutti i suoi servizi, con un aumento di 30 milioni rispetto ad un anno fa.

Apple Watch

Miglior trimestre di sempre per quanto riguarda gli indossabili Apple, con una crescita del 50% nelle entrate e nelle unità vendute per il quarto trimestre consecutivo;

Crescita a due cifre in tutti i paesi in cui l’Apple Watch è venduto;

L’Apple Watch Series 3 ha venduto più del doppio rispetto al modello precedente nello stesso periodo.

iPad