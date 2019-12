Una lunga lettera aperta per denunciare un episodio di discriminazione. Questo quanto fatto da alcuni genitori che a metà dicembre, raccontano, si sono visti rifiutare la prenotazione per Capodanno da un albergo di Ferentino, in provincia di Frosinone, a causa dell’autismo dei figli. Troppo per la ‘Famiglia TMA’ – questa la firma della missiva inviata alla pagina Facebook ‘Vorrei prendere il treno’ e presto diventata virale – che ha così deciso di rendere pubblico il caso. “Vi raccontiamo questa storia – scrive il gruppo di genitori -, non per scatenare una gogna mediatica, ma perché quando succedono certe cose è nostro dovere quello di non girare la testa dall’altra parte e combattere per questo sacrosanto diritto”.

