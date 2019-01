“Nonna, hai preso la pillola per l’osteoporosi?”. Così i nipoti diventano le ‘sentinelle’ della salute dei propri nonni grazie al primo progetto nazionale Io aderisco, tu che fai? dedicato al miglioramento dell’aderenza alle terapie. Un problema che riguarda moltissime persone considerando che il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari a quasi sette milioni di over 65, è colpito da almeno una malattia cronica. Ma troppi non aderiscono ai trattamenti o li abbandonano dopo un breve periodo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, stima che solo la metà dei pazienti assuma i farmaci in modo corretto. Il progetto è stato presentato stamattina al Senato insieme all’annuncio della nascita del Comitato Italiano per l’Aderenza alla Terapia (CIAT) che riunisce società scientifiche, medici (FNOMCeO), farmacisti (Federfarma), infermieri (FNOPI), Istituzioni, Senior Federanziani e associazioni di pazienti.Cardiopatie, diabete, asma, depressione, osteoporosi, artrosi, artrite reumatoide e glaucoma sono alcune delle patologie con cui milioni di cittadini devono convivere a lungo e, nella maggioranza dei casi, vi sono terapie che garantiscono una buona qualità di vita. Ma se la terapia viene interrotta per dimenticanza o perché magari ci sono degli effetti collaterali fastidiosi, l’efficacia della cura viene meno. Purtroppo, i “non aderenti” superano il 70% fra gli anziani, che spesso sono colpiti da diverse malattie e affrontano maggiori difficoltà a seguire le indicazioni del medico. Basta pensare che l’11% degli anziani (circa 1 milione e 500mila persone in Italia) deve assumere ogni giorno 10 o più farmaci.



• I DATI SULLA NON ADERENZA ALLA TERAPIA

In Italia solo il 57,7% dei pazienti aderisce ai trattamenti antipertensivi, il 63,4% alle terapie ipoglicemizzanti per la cura del diabete, il 40,3% alle cure antidepressive, il 13,4% ai trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie e il 52,1% alle cure contro l’osteoporosi.

“Il Comitato nasce con l’obiettivo di aiutare gli anziani a prendere con costanza le loro medicine perché un maggior successo della terapia implica minore ospedalizzazione e minor rischio di mortalità”, dichiara Luigi Sudano, presidente Ciat. “Abbiamo bisogno di miigliorare l’aderenza alla terapia ed è importante anche il coinvolgimento degli specialisti che sono tra i maggiori prescrittori di farmaci per gli anziani”.



• I COSTI SOCIALI DELLA MANCATA ADERENZA

La mancata aderenza ha anche un risvolto negativo sui conti pubblici. Negli Stati Uniti la mancata aderenza causa sprechi per circa 100 miliardi di dollari ogni anno, in Europa si stimano 194.500 decessi e 125 miliardi di euro l’anno per i costi dei ricoveri dovuti a questo problema. “La perdita economica cumulativa dovuta alle malattie croniche ammonterà a oltre 47 trilioni di dollari nel prossimo ventennio – spiega Ranieri Guerra, Assistant Director General per le iniziative speciali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità –. Questa cifra rappresenta il 75% del prodotto lordo globale del 2010. La scarsa aderenza alle prescrizioni del medico – prosegue Guerra – è la principale causa di non efficacia delle terapie farmacologiche ed è associata a un aumento degli interventi di assistenza sanitaria, di morbosità e mortalità, rappresentando un danno per i pazienti, per il sistema sanitario e per la società. Maggior aderenza significa infatti minor rischio di ospedalizzazione, minori complicanze associate alla malattia, maggiore sicurezza ed efficacia dei trattamenti e riduzione dei costi per le terapie, oltre che un prolungamento dell’aspettativa di vita di buona qualità”.



• NIPOTI A SCUOLA DI SALUTE

La partecipazione dei nipoti al progetto ha anche un vantaggio in più. “Il coinvolgimento dei nipoti consente di raggiungere tutte le fasce d’età – sottolinea Paolo Biasci, Presidente FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) – i più giovani inoltre diventeranno adulti più consapevoli del ruolo della corretta assunzione dei trattamenti. I principali fattori alla base della mancata aderenza sono la complessità della gestione della terapia, l’inconsapevolezza della malattia e dell’importanza di seguire le prescrizioni del medico nel lungo periodo e condizioni cliniche che rendono il paziente poco vigile”.



• IL PROGETTO ‘IO ADERISCO, TU CHE FAI?’

Per sensibilizzare in particolare gli over 65 sull’importanza dell’aderenza terapeutica, prende il via il primo progetto nazionale (Io aderisco, tu che fai?) che coinvolge i nipoti: insegneranno ai nonni come rispettare le prescrizioni dei clinici. È già on line il portale www.ciatnews.it, sono previsti incontri nelle scuole, saranno distribuiti opuscoli informativi e si terranno flash mob in cinque piazze (Roma, Milano, Venezia, Bologna, Napoli) per dare risalto al messaggio virale “Io aderisco, tu che fai?”. E’ previsto anche il coinvolgimento di testimonial famosi e, per sensibilizzare i nipoti, sarà attivato nelle prossime settimane un concorso nelle scuole superiori per gli studenti del biennio, in collaborazione con il Ministero. Grazie ai ragazzi che realizzeranno un tema sull’aderenza terapeutica, le scuole avranno la possibilità di vincere tablet e computer. I temi migliori saranno selezionati dalla scuola e valutati poi da una giuria. Ed è stato anche depositato il disegno di legge che prevede l’istituzione, il 12 aprile, della “Giornata Nazionale dell’aderenza alle terapie”.