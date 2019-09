I rapporti tra vicini non sono mai facili e con l’estate e le finestre aperte, gli scoppi di ira funesta per la musica troppo alta, per l’immondizia lasciata fuori posto sono arrivati anche quest’anno a provocare drammi e in alcuni casi vere tragedie.

Non importa l’età dei protagonisti, a quanto pare la vecchiaia non porta sempre saggezza ma più spesso diminuisce il livello di sopportazione nei confronti del resto del mondo, dai parenti ai vicini di pianerottolo. ultimo caso in ordine di tempo ha per protagonista un’arzilla nonna di 83 anni che è finita agli arresti domiciliari nel paese di Ruffano, comune di 9700 abitanti bnel leccese. Le cronanche raccontano che la signora, esasperata a suo dire dal modo in cui il vicino di 86 anni lasciava la spazzatura, avrebbe cominciato a fargliela pagare in tutti i modi possibili che le venivano in mente. A cadenza quotidiana: dal versare ogni tipo di rifiuti davanti alla porta dell’odiato vicino, dai cocci ai vetri compresi per rendergli più difficile l’uscita, a lanciare vasi di terracotta contro l’auto. Fino all’aggresione fisica, forze permettendo, ma armata di bastone.

Alla fine le è stato contestato il reato di atti persecutori e gli arresti domiciliari. sperando che stare in casao bbligatoriamente, a pochi metri dall’inviso quasi coetaneo, non peggiori la situazione.

