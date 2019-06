Sono un pilastro per la famiglia durante tutto l’anno e ancor di più durante l’estate, quando le scuole chiudono e i genitori lavorano. E così per più di un italiano su due (58%) la soluzione migliore è affidare i loro i figli ai nonni, perché possano trascorrere un periodo di vacanza con persone fidate. I nonni sono da sempre la colonna portante di molte famiglie, fonte di un welfare spesso irrinunciabile. Badano ai nipoti quando i genitori sono al lavoro, mandano avanti la casa, sbrigano faccende e commissioni e, non ultimo, sono per il 38% degli italiani un importante sostegno economico. È il dato che emerge dall’ultima ricerca dell’Osservatorio di Reale Mutua sul welfare.

