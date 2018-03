Nonni in crisi di identità, si moltiplicano i corsi dedicati a loro "Non siamo solo babysitter gratis”

Fanno i baby sitter gratis, gli autisti dei nipoti, e spesso aiutano anche economicamente i figli sposati con prole, ma dai lavori precari e sottopagati. Colonna della famiglia italiana, tra crisi occupazionale ed educazione, i nonni del terzo millennio cominciano a perdere il senso della propria identità, del proprio ruolo tra richieste familiari multitasking e un sano diritto al riposo dopo una vita di lavoro.

Davanti ad un mondo che cambia e chiede loro sempre di più, con famiglie parcellizzate, vecchie e nuove coppie ognuna col suo modo di fare, educare, essere, si trovano a volte spiazzati e così chiedono lumi e certezze. Ondeggiano, dicono gli esperti, tra la paura di essere troppo invadenti – come è successo due anni fa a una coppia di nonni Sassuolo denunciati per “essre stati tropo invadenti” – e l’ansia per i mille impegni.



Essere nonni, in fondo, non è poi cosi facile e naturale. Tanto che cominciano a moltiplicarsi i corsi dedicati solo a loro, per imparare a navigare nelle nuove geometrie degli affetti, per essere genitori di genitori con figli, per affiancarli senza sfide e voler prendere il loro posto e allo stesso tempo non sentirsi solo un’alternativa gratuita all’asilo.

C’è persino un sito, Noinonni.it dove chi ha gia cresciuto una generazione, racconta lo slalom tra adulti e bambini: “Perché noi ci troviamo spesso un po’ a metà strada tra figli e nipoti. I genitori si aspettano che noi seguiamo fedelmente le loro direttive e ci accusano di viziarli , i piccoli pensano che, dai nonni, si possa fare qualche piccola trasgressione…”.

E se c’è un sito tutto per loro, dove ai loro dubbi risponde la psicologa Annamaria Apolito e dove trovano anche consigli ed esempi su come passare il tempo coi nipoti tra giochi, ricordi e compiti, crescono le iniziative live.



Il caffè delle nonne

Da Bologna, col caffè delle nonne organizzato alla libreria Irnerio da psicologi, già alla seconda edizione in un anno, a Trieste dover l’Auser con l’Unicef e l’università della LiberEtà da quattro anni riunisce una media di ottanta nonni seguendoli nei momenti difficili. Dalla nascita, quando un nipote ti cambia la vita, fino a come capire quell’ adolescente diventato all’improvviso uno sconosciuto.



Non solo psicologia, anche ospedali e cliniche hanno deciso di includere i familiari più anziani ai corsi preparto. Tra i primi, anni fa l’ospedale Buzzi di Milano, ora anche la Sacra Famiglia di Roma dedica l’ultimo appuntamento di otto del corso per gli aspiranti genitori, a chi li ha partoriti decenni fa e ha perso memoria di cosa significhi tirar su un ragazzino e soprattutto imparare a farlo in un diverso ruolo.



Oltre a questi incontri formali tenuti da esperti, a psicologi che in rete offrono i loro consigli per migliorare rapporti tra generazioni, ci sono da Torino a Palermo corsi destinati agli over 50 che vogliono condividere computer e rete con i loro piccoli eredi , per difenderli da navigazioni insidiose, per trovare un punto in comune, perché la rivoluzione tecnologica non separi le generazioni unite dall’affetto.



“Prima, nella famiglia patriarcale i nonni avevano un ruolo ben definito, di guida, di esempio, anche di comando. Ora invece sono loro che devono adattarsi al modo di vivere dei figli, ai tempi di crescita dei nipoti. E a volte sono frastornati. Il punto è spiegare che hanno un ruolo diverso, sono i genitori a cui spetta l’educazione dei bambini, i nonni possono partecipare al progetto di crescita, ma non tocca a loro l’ultima parola. Anche oggi spesso i piccoli passano più tempo con gli anziani che con padre e madre, e questo può portare a incomprensioni”.



Il progetto

Professoressa di Pedagogia Sperimentale all’Università degli Studi di Trieste e nonna, Loredana Czerwinsky Domenis coordina il progetto che ogni anno modula sulle richieste , le curiosità, dubbi che arrivano proprio dai nonni. “Chiedono come confrontarsi con famiglie divise, con nuove nuore e nuovi generi, con bambini che sono educati in modo diverso, come comportarsi se hanno delle preferenze tra nipoti, una volta era argomento tabù. O come affrontare l’adolescenza, per non trasformare i nipotini in sconosciuti”.



La capacità di ascolto

I nonni, dice la professore Domenis “sono capaci di ascoltare senza giudicare, chiedono spesso come posso armonizzare i rapporti tra genitori e figli, sono tendenzialmente altruisti, vogliono aiutare, anche se a volte devono imparare a fare un passo indietro. Mettersi a disposizione, aiutare quando richiesti ma non imporre la loro visione, la loro idea di educazione”.





I dubbi più frequenti? Quando i bambini fanno i capricci. “Non devono sgridarli ma insegnare ad esprimere le emozioni, la sua rabbia che sta dietro alle bizze. Cosa non facile visto che in altri tempi di emozioni non si parlava proprio, si reprimeva e basta”. E invece di obbligare i bambini a far mille attività, temendo si annoino con i grandi, il consiglio degli esperti è “lasciare tempo vuoto, tempo per la noia, ne hanno bisogno per creare, immaginare”.



Ai nonni, a volte insicuri del loro nuovo ruolo, la professoressa ricorda “che sono fondamentali, sono fonte di valori, di ricordi. Utili anche per raccontare ai bambini quando i loro genitori erano piccoli”. Uno specchio per vedere il passato e immaginare il futuro.



Argomenti trattati in nuclei più ristretti e in modo informale davanti ad una tazza di caffè in libreria a Bologna dalla pedagogista Anna Maria Roda e la psicologa e psicoterapeuta Viviana Ricchi. Dove, in mezzo ai libri si vedono nonni che hanno nipoti dai 2 ai 6 anni. “Raccontano i loro problemi, i loro dubbi, le loro esperienze, e da lì si parte per trovare le risposte, dare suggerimenti, condividere”, dice la dottoressa Ricchi. Pronta a nuove generazioni di nonni sempre più multitasking.





Il DECALOGO AMERICANO

In America, dove ogni problema viene codificato e possibilmente risolto con decaloghi di pronto uso, sull’argomento gli esperti mettevano al primo posto tra i consigli ai nonni:

1)Avvisate sempre del vostro arrivo prima di suonare alla porta dei vostri figli

2) Una volta a casa dei nipoti datevi da fare, siate disponibili ad aiutare

3) Non fate gli ospiti che si fanno servire, intrattenere

4)Rispettate limiti e regole stabiliti dai vostri figli nell’educazione dei nipoti

5)Non svalutate i vostri figli come genitori agli occhi dei nipoti, anche se voi fareste in un modo diverso. Il tempo è passato, le cose cambiano. L’educazione spetta a loro.

6) Anche se li aiutate economicamente non avete il diritto di imporre la vostra scelta

7)Offrite consigli, accettando però che vengano rifiutati

8)Mediate tra genitori e figli, non mettevi in concorrenza.

9) Voi ci siete gia passati nei momenti di atrito tra generazioni, siate figure positive, rassicuranti, un punto di riferimento per grandi e piccoli

10)Insegnate ai nipoti un vostro hobby o trovate qualcosa da fare assieme, disegno, pesca, modellismo, uno sport. Diventerete cosi una figura che può insegnar loro qualcosa di diverso da mamma, papà o dalla scuola