Nonna padovana diventa detective e fa arrestare due truffatori

A settantaquattro anni si improvvisa detective e fa arrestare due truffatori. La storia comincia quando una signora padovana partecipa a una conferenza tenuta dai carabinieri in un centro anziani finalizzata a mettere in guardia contro le truffe. La signora ascolta attentamente e fa tesoro di quei consigli. Tanto che riesce a scoprire su Facebook due malviventi che si vantavano sui loro profili dei gioielli, dei soldi, delle corse in motoscafo e delle cene nei ristoranti di lusso, che si potevano permettere grazie alle truffe perpetrate ai danni di decine di persone anziane. La nonna non ci ha messo molto a denunciarli e ora sono finiti in manette. I particolari della vicenda saranno resi noti nella tarda mattinata dai carabinieri.