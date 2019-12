IL VECCHIO adagio c’era quasi. Una mela al giorno forse non basta per tenere alla larga il temuto medico. Ma ne bastano appena due per avvicinarsi sensibilmente all’obbiettivo prevenendo l’insorgere di patologie cardiovascolari, che ancora oggi rappresentano la prima causa di morte nel nostro Paese. A rivelarlo è una ricerca dell’Università di Reading e della Fondazione Edmund Mach di San Michele dell’Adige, pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition.

La ricerca si è concentrata sugli effetti benefici delle mele Renetta Canada coltivate in Trentino, una varietà ricca di fibre e di proantocianidine, polifenoli con molti effetti benefici sulla salute, noti per la capacità di contrastare il colesterolo cattivo (ldl) e di promuovere così la salute cardiovascolare. Lo studio ha coinvolto 40 persone con lieve ipercolesterolemia (livelli leggermente alti di colesterolo nel sangue), che sono stati divisi in due gruppi: uno a cui è stato chiesto di mangiare due mele al giorno per otto settimane, e un altro che ha consumato invece una quantità equivalente di succo di mela.

Al termine delle otto settimane i ricercatori ne hanno attese altre quattro per assicurarsi che i potenziali effetti osservati dallo studio fossero sufficientemente duraturi, e hanno quindi misurato la quantità di grassi, glucosio e insulina presente nel sangue dei partecipanti, così come altri biomarcatori dello stato di salute cardiovascolare. Ottenuti i risultati hanno quindi potuto constatare che i partecipanti che avevano consumato le mele avevano livelli di colesterolo inferiori quasi del 4% rispetto a quelli che avevano ricevuto il succo di mela.

Una riduzione contenuta, sicuramente inferiore a quella che si può ottenere utilizzando farmaci contro l’ipercolesterolemia come le statine. Ma comunque significativa: secondo gli autori dello studio due mele al giorno hanno un effetto sul colesterolo sufficiente per essere considerate una buona scelta di prevenzione. Anche perché si tratta di un ingrediente facile da ottenere, economico e certamente gustoso.

“Questo studio dimostra l’efficacia di un cambiamento di dieta semplice e facile da implementare su un parametro chiave per il rischio cardiovascolare”, spiega Julie Lovegrove, esperta di nutrizione umana dell’Università di Reading. “Di particolare interesse è il fatto che due mele intere, ma non una quantità equivalente di succo di mela, abbiano rivelato un effetto così significativo sulla salute dei partecipanti”.

Secondo gli autori dello studio gli effetti benefici delle mele potrebbero essere legati, tra le altre cose, all’alto contenuto di fibre, un elemento che si perde nella spremitura e che potrebbe contrastare la produzione di colesterolo ldl promuovendo la la proliferazione di batteri benefici nel nostro intestino. “Non sappiamo ancora se siano le fibre contenute nelle mele o piuttosto i polifenoli, particolarmente concentrati nella varietà di frutti utilizzati nell’esperimento, ad essere responsabili per i risultati che abbiamo osservato”, conclude Lovegrove. “Quel che è certo è che il vero vincitore in questo caso sono le mele, specie se consumate intere”.