Oltre 1000 gli iscritti al convegno ‘Non sono un voto’ che parteciperanno anche a uno dei 17 laboratori sulle buone pratiche di valutazione senza voti. Quali significati veicola la valutazione? Come valutare in modo equo e rigoroso il processo di insegnamento/apprendimento? Esistono alternative al voto numerico? Quali prospettive d’azione per la formazione degli insegnanti e la politica scolastica per attuare una valutazione autenticamente formativa? Questi gli interrogativi che guideranno la discussione durante l’atteso convegno organizzato dal Movimento di Cooperazione Educativa e dall’Università Milano-Bicocca sull’attualissimo tema della valutazione scolastica.

