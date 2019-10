La foto di un passaporto di scena per parlare del nuovo film ‘Divorzio a Las Vegas’. E Andrea Delogu viene letteralmente sommersa di commenti su Instagram da parte di quanti, non capendo, decidono di elargire consigli non richiesti sulla privacy e sulla vita privata. A raccontare il singolare scambio di persona è la stessa attrice, che sul social si è sfogata contro i fan ‘distratti’.

“Mi sveglio – scrive Delogu – e trovo una cascata di messaggi di persone che mi chiedono perché avrei scelto il nome d’arte Andrea o perché sto andando a divorziare all’estero o mi consigliano di togliere la foto del mio passaporto da instagram perché pericoloso. Ragazzi – sbotta -, io non tolgo la foto perché non faccio vincere la vostra distrazione sulla mia voglia di dirvi che STO GIRANDO UN FILM, IL PASSAPORTO È DI SCENA, ELENA È IL NOME DEL PERSONAGGIO E sopratutto NON VADO A DIVORZIARE A LAS VEGAAAAAAS! Quello – sottolinea – è il titolo del film!!!”

