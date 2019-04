Casa pignorata e messa all’asta per Morgan. Ma come ci è finito l’ex leader dei Bluvertigo in questa situazione? “Ho fatto la quadratura del bilancio con gli alimenti per le mie bambine. A un certo punto non ho più potuto sostenere queste spese perché non mi avevano pagato. Ho scritto alle signore (Asia Argento e Jessica Mazzoli con cui ha avute le figlie Anna Lou e Lara, ndr) per spiegare che non è che non volessi pagare e… Hanno fatto il pignoramento della casa”, ha raccontato l’artista, tra i coach della nuova edizione di ‘The Voice’, all’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli che gli ha consegnato il Tapiro d’oro.

