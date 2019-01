“A Luca ed Edith dico di non scoraggiarsi mai e di affidarsi a Sant’Antonio da Padova”. Nunzio Tacchetto, papà di Luca ha lanciato questo messaggio tramite la trasmissione ‘Chi l’ha visto’ questa mattina, al figlio scomparso da tre settimane assieme alla sua ragazza in Burkina Faso. L’ex sindaco di Vigonza ha poi voluto lanciare un appello “a tutti i telespettatori, perché contattino parenti, amici e conoscenti in loco per cercarli: Luca ed Edith sono facilmente riconoscibili. Lei ha i capelli ‘rasta’ e Luca ha un grande tatuaggio sul braccio sinistro. Non possono essere spariti nel nulla”. Quindi, Nunzio Tacchetto è tornato a ribadire di essere in continuo contatto con la Farnesina: “Ma ad oggi non ci sono novità, nessuno li ha visti dopo il 15 dicembre, così come la loro auto sparita nel nulla”. Mentre sulle varie segnalazioni sui social che danno avvistamenti di Luca ed Edith in altri Paesi africani, Nunzio Tacchetto ha tenuto a sottolineare che “è impossibile, secondo il consolato italiano, che Luca ed Edith non hanno passato alcuna frontiera. Quindi, devono essere ancora in Burkina Faso”.

