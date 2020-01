Sanremo 2020: Salmo non sarà uno dei superospiti. Lo ha annunciato lo stesso rapper sardo attraverso delle storie su Instagram.

Niente da fare. Salmo non sarà a Sanremo, perlomeno nel 2020. Nonostante l’annuncio ufficiale di Amadeus in conferenza stampa, è arrivata nella mattinata del 18 gennaio la smentita, o meglio il passo indietro di Lebonwski.

E pensare che, destino beffardo, su pochi artisti il noto conduttore aveva voluto sbilanciarsi, e tra questi proprio su Salmo. Anche per questo il forfait è destinato a far discutere.

Salmo rinuncia a Sanremo 2020

Ha utilizzato le storie sul suo account uffiicale su Instagram il rapper per rendere pubblica la sua decisione di rinunciare a Sanremo. Queste le sue parole: “Mi sono dimenticato di dirvi una cosa importante. Voglio ringraziare Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite. Non sarò presente al Festival, non me la sento, mi sentirei a disagio“.

Il rapper ha quindi proseguito, sponsorizzando il suo grande evento di giugno: “Tra i due santi, Sanremo e San Siro, scelgo San Siro, quindi se volete venire a sentirmi nel posto giusto, con la gente giusta, venite il 14 giugno a San Siro“.



Salmo

Sanremo 2020: il passo indietro di Salmo

Un forfait doloroso quello del rapper per il 70esimo Festival di Sanremo. Nonostante l’operazione di inclusione nel cast di artisti che possano attrarre il pubblico più giovane (Rancore, Junior Cally, Anastasio, Achille Lauro ma anche Elettra Lamborghini), l’importanza di avere come ospite un nome del peso di Salmo era evidente.

Tra l’altro, salta all’occhio nelle dichiarazioni del rapper la sottolineatura del fatto che a San Siro ci sarà “la gente giusta” per lui. Come a voler render evidente la distanza che ancora permane tra il carrozzone mediatico e ‘anziano’ del Festival e la realtà musicale del rap mainstream che oggi domina le classifiche.

Insomma, la trasformazione del Festival è probabilmente già iniziata, ma per poter diventare un evento imperdibile anche per un nuovo pubblico bisognerà lavorare sodo ancora per diversi anni.

Di seguito il video di Charles Manson, l’ultimo singolo di Salmo: