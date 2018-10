UN SEGRETO, per definizione, è segreto, e non deve essere svelato a nessuno. Ma è bene essere consapevoli che non sempre chi ne è depositario (e può capitare anche a noi) riesce a mantenerlo, anche se è una persona fidata e riservata. Oggi, a spiegare alcune delle ragioni psicologiche e sociali alla base dell’irrefrenabile spinta che porta a divulgare le confidenze private è Asim Shah, docente e vicepresidente esecutivo del Dipartimento di psichiatria e scienze comportamentali del Baylor College of Medicine negli Usa, che riporta il

Anche il senso di colpa è un interruttore del piccolo (o grande) tradimento di informazioni. Chi è depositario di un segreto ma non lo racconta alle persone che hanno un ruolo significativo nella sua vita, come il coniuge o parenti stretti, potrebbe sentirsi in colpa per non averlo condiviso, spiega l’esperto, e in qualche modo parlarne o non parlarne può spostare l’ago della bilancia verso la maggiore o minore fiducia che si prova verso qualcuno.

• COME COMPORTARSI

Ma allora, se il proprio segreto può non essere al sicuro o se al contrario non si è certi di poter custodire quello altrui, cosa si può fare? Shah suggerisce un approccio empatico, in cui ci si metta nei panni del destinatario chiedendosi come ci si sentirebbe al suo posto. Dall’altro lato, se non si vuole avere la responsabilità di mantenere un’informazione privata di un amico, è meglio chiarirlo subito ed evitare di riceverla, dunque di divulgarla. Infine, una volta fatto il danno, è meglio essere estremamente sinceri: “Se condividi accidentalmente un segreto a qualcun altro – conclude Shah – l’ideale è quello di essere onesti e far sapere alla persona che si è divulgata la sua confidenza”.