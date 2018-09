Al grido di “la TV mi ha distrutta, ma il teatro mi ha salvata“, Benedicta Boccoli ha confessato fra le pagine del settimanale Spy che le piacerebbe fare il Grande Fratello Vip.

“La TV di oggi? Ci sono cose belle e altre brutte, non mi piacciono i mezzucci di certi programmi, ma un reality come il GF Vip lo farei al volo, in questo momento ho bisogno di leggerezza e di giocare“.

Benedicta Boccoli, che ha conosciuto la popolarità a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta, ha denunciato il fatto che nonostante sia un’attrice, riesce a lavorare solo in teatro perché in TV non le fanno fare neanche i provini.

“Anni fa avrei dovuto fare L’Isola dei Famosi con mia sorella, io avevo già firmato il contratto, Brigitta si prese del tempo e alla fine rifiutò. Sarebbe stato bello, perché in Reality Circus ci siamo divertite come pazze“.

La TV l’ha distrutta ma punta comunque a fare un reality show.



