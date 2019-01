BASTA

La seconda novità rinfrancherà i più avversi alla palestra: “Un’altra credenza molto diffusa è che senza fatica non si abbia alcun guadagno. Bene, anche quest’idea è smentita dal nostro studio: qualsiasi movimento può fornire benefici alla salute. L’attività fisica, per avere effetti a lungo termine, non deve per forza fare male o essere estenuante” spiega Keith Diaz. “30 minuti di attività leggera, come una normale passeggiata a passo d’uomo, possono ridurre il rischio di morte prematura del 17%. Naturalmente, un’attività più intensa offre maggiori benefici: con 30 minuti di attività moderata-intensa si può ridurre il rischio del 35%”. Il messaggio trasmesso dallo studio è che chi lavora in ufficio non ha bisogno di correre su e giù per le scale per 10 minuti ogni mezz’ora, se vuole vivere a lungo: può bastare alzarsi e fare una semplice passeggiata verso il distributore d’acqua, o un salto a salutare i colleghi negli altri uffici.

In aggiunta allo studio, Keith Diaz offre ai lettori di Repubblica dei suggerimenti tratti dalla sua vita personale: “Essendo un pendolare che passa 3 ore al giorno guidando nella città di New York, ed essendo anche padre di due bimbi di 1 e 3 anni, posso capire la difficoltà che molti hanno nel trovare tempo per fare attività fisica” ci spiega. “Io cerco di fare un po’ di ginnastica mattutina prima di uscire di casa. Se non sono al lavoro, sistemo entrambi i bambini nel ‘passeggino da jogging’ e corro portandoli con me. Al lavoro, se devo fare una telefonata, preferisco il cellulare al fisso, che mi permette di alzarmi e camminare mentre parlo. Se possibile, tengo riunioni in piedi piuttosto che da seduto. Se è richiesto che io mi sieda, approfitto della bicicletta da scrivania che abbiamo piazzato nella sala conferenze: ho scoperto che riesco a pedalare per 9-10 km in un’ora di riunione! Invece nei giorni in cui ho più incontri, mi muovo, già di mio, per circa due ore e non ho alcun bisogno di attività aggiuntive”.