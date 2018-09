Non è vaccinato, bimbo isolato all'asilo

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E’ potuto entrare a scuola ma non in classe con i compagni perché non vaccinato. Ed è rimasto isolato in un’aula creata ad hoc. E’ quanto accaduto ieri in un asilo di Settimo Torinese dove il bimbo, accompagnato dai genitori, è stato tenuto lontano dagli altri bambini vaccinati. Il padre, che ha fatto sapere che il figlio riceverà il primo vaccino il prossimo 21 settembre, si è rivolto si carabinieri che giunti a scuola hanno raccolto le posizioni di genitori e dirigente scolastica. Al momento non risulta sia stato assunto alcun provvedimento ma a quanto si apprende gli atti verranno trasmessi nei prossimi giorni in Procura.