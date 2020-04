“Far ripartire il calcio è una decisione difficile, non mi sembra che ci siano le condizioni per rischio zero. Il distanziamento sociale mi sembra scarsamente applicabile”. Così Gianni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss), rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa all’Iss. Sulla questione è intervenuto anche il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, precisando che, sulla ripresa del campionato di calcio, il Comitato tecnico scientifico “non ha affrontato il problema, quindi lo affronteremo quando sarà posto”.

Fonte