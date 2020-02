“Non c’è anima viva che gira in paese. Il deserto“. Così la titolare di una caffetteria vineria di Codogno, Lodi, descrive la situazione nel paese coinvolto nel contagio da coronavirus, dove per un’ordinanza del sindaco tutte le attività commerciali sono state chiuse. “Non possiamo uscire certo, ma è per tutelarci – continua la titolare – e seguiremo tutte le indicazioni e precauzioni che verranno disposte. Ci teniamo in contatto fra noi via telefono, con chat e sms”. “Il sindaco ha ordinato la chiusura fino a domani, ma è anche vero che per quanto riguarda noi saremmo andati in ferie martedì prossimo – aggiunge la titolare – Ci sarà sicuramente un’altra ordinanza con altre direttive e se queste prevedono una ulteriore chiusura così sarà”.

