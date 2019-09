“Fischi, inevitabili, per decisioni arbitrali” e non ululati razzisti per Frank Kessie. Il Verona prende posizione, su Twitter, dopo gli episodi che hanno caratterizzato la partita giocata ieri al Bentegodi contro il Milan. Le cronache fanno riferimento ai ‘buuuu’ indirizzati al centrocampista ivoriano e stigmatizzati, durante la telecronaca, anche dal bordocampista di Sky Sport. Il club scaligero, dal proprio profilo, ipotizza che qualcuno sia rimasto “frastornato dai decibel del tifo gialloblu. Cosa abbiamo sentito noi? Fischi, inevitabili, per decisioni arbitrali che lasciano ancora oggi molto perplessi, e poi tanti applausi, ai nostri “gladiatori”, a fine gara. Non scadiamo in luoghi comuni ed etichette ormai scucite. Rispetto per Verona e i veronesi”.

Fonte