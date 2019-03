“Mi piacerebbe essere ricordato come un ragazzo che ha provato a fare una cosa incredibile, impossibile, che però non si è arreso. E se non dovessi tornare, vorrei che il messaggio che arrivasse a mio figlio fosse questo: non fermarti, non arrenderti, datti da fare perché il mondo ha bisogno di persone migliori che facciano sì che la pace sia una realtà e non soltanto un’idea e vale la pena farlo”. Daniele Nardi, alpinista disperso insieme al collega Tom Ballard da una settimana sul Nanga Parbat, rispondeva così, nella sua ultima intervista, rilasciata a ‘Le Iene’ il 14 ottobre 2018, alla domanda ‘come vorresti essere ricordato se non dovessi tornare’.

