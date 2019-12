Ed Sheeran è stato nominato l’artista britannico del decennio dalla Official Charts Company: superati artisti del calibro di Adele.

Ed Sheeran è stato nominato artista britannico del decennio dalla Official Charts Company. Il cantante di Shape of You ha raggiunto l’enorme traguardo dopo aver visto una serie combinata di 12 album e singoli alla numero uno tra il 2010 e il 2019, più di qualsiasi altro artista nel Regno Unito.

Ha anche ottenuto il maggior numero di settimane fisso alla posizione numero uno, trascorrendo ben 79 settimane al primo posto sia negli album che nelle classifiche dei singoli.

Ed Sheeran è l’artista britannico del decennio

Ha anche avuto il maggior numero di settimane – ben 79 – alla numero uno in entrambe le classifiche dell’album e dei singoli in questo periodo. Shape Of You è stato il più grande successo degli anni 2010, trascorrendo 14 settimane al numero uno e vendendo oltre 4,5 milioni di copie nel Regno Unito.

Sheeran ha ringraziato i suoi seguaci per il suo successo: “Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato negli ultimi 10 anni, in particolare i miei fantastici fan. Ecco i prossimi 10!“.

Il video di Shape of You:

I 10 singoli del decennio

Shape Of You è uno dei tre singoli di Sheeran presenti nella top 5 degli elenchi di fine decennio. Thinking Out Loud è alla posizione numero tre, mentre Perfect è alla numero cinque.

Nel complesso, il cantautore di No.6 Collaborations Project ha trascorso 38 settimane alla numero uno nella classifica dei singoli, vendendo 53,8 milioni di singoli. Le sue canzoni sono state trasmesse in streaming 4,6 miliardi di volte nel solo Regno Unito.

Nella classifica degli album, X è al numero tre seguito da Divide al numero quattro.

Ecco la Top 10 singles of the decade:

1) Shape Of You – Ed Sheeran

2) Uptown Funk – Mark Ronson Ft Bruno Mars

3) Thinking Out Loud – Ed Sheeran

4) Despacito (Remix) – Luis Fonsi/Daddy Yankee/Bieber

5) Perfect – Ed Sheeran

6) One Dance – Drake Ft Wizkid & Kyla

7) Happy – Pharrell Williams

8) All Of Me – John Legend

9) Sorry – Justin Bieber

10) Rather Be – Clean Bandit Ft Jess Glynne