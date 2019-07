B!tches si preparano le basi per una nuova stagione di Pratiful e dello spin off Al Passo con i Coppi. Ieri alla storica Biblioteca Sormani in Corso di Porta Vittoria a Milano, per la presentazione del nuovo libro di Selvaggia Lucarelli, c’era anche Madame Pamelà, che a quanto pare è tornata in Italia.

Alberto Dandolo ha chiesto alla Perricciolo qualche novità sulla truffa di Mark Caltagirone, ma l’ex manager di Pamela Prati ha dichiarato che da qui in avanti parlerà solo nelle sedi opportune. Simone Coppi Pamela Perricciolo però ha rivelato che nel caso sono coinvolti ‘nomi pesanti’ che ancora non sono venuti fuori.

“Parlerò da oggi in poi di questa vicenda solo nelle sedi opportune e non certo più nei salotti televisivi. Non è uscita ancora tutta la verità su questo caso di Mark Caltagirone. E mi creda, c’è ancora molto da sapere e da scoprire. E’ uscita fuori solo una parte della storia. Non posso dirle nulla ora…ma le assicuro che ci sono molte altre persone coinvolte… e sono nomi pesanti. Ora mi sto concentrando solo sul mio lavoro e ho nuovi e impegnativi progetti professionali. !”.

Madame Pamelà non puoi lasciarci con la curiosità fino a settembre! Vogliamo un indizio su uno di questi ‘nomi pesanti’.

Una cosa è certa, adesso la Perricciolo avrà una nuova lettura con cui intrattenersi nelle sue famosissime fughe dall’Italia (per motivi di sicurezza).

