Fulminacci: la carriera e le curiosità sul cantautore romano emergente che ha conquistato un posto nella line up del Concerto del Primo Maggio.

Prendiamo Daniele Silvestri e portiamolo avanti di vent’anni, immergendo i suoi panni nel Tevere dell’ondata indie post Coez o Niccolò Contessa. Cosa viene fuori? Probabilmente qualcosa di simile a Fulminacci, uno dei cantuatori più interessanti tra quelli della nuova scena romana, protagonista al Concerto del Primo Maggio 2019.

Andiamo alla scoperta di questo artista talentuoso, un nome che potrebbe farci compagnia per molti anni da qui in avanti.

Chi è Fulminacci

Nato nel 1997, Fulminacci è uno dei cantautori più talentuosi della nuovissima scena italiana. Brillante e all’antica, per certi versi, riprende un discorso poetico che sembrava interrottosi negli anni Duemiladieci, complice l’esplosione della trap e dell’Itpop.

Pur essendo indie a suo modo, infatti, Fulminacci cerca di tornare a un modo di esprimersi che richiama in qualche modo più gli anni Novanta che l’attualità.

Il suo primo e finora ultimo album è uscito il 9 aprile 2019 per Maciste Dischi, con il titolo di La vita veramente. A trascinarlo, una piccola perla come Borghese in borghese:

5 curiosità sul cantautore

-Il nome di Fulminacci deriva… da niente. Semplicemente, al giovane sembrava un nome figo. Solo successivamente ha scoperto che è un’esclamazione molto presente in fumetti d’annata, come i vecchi Braccio di Ferro. Ma è stata una coincidenza.

-Ha iniziato a suonare la chitarra a 6 anni dopo aver visto School of Rock… ma nei primi tempi ammette di aver odiato lo strumento! Col tempo però il loro rapporto è migliorato, eccome.

-Si sente una persona normale, molto lontano dal canone dell’artista ‘strano’ o della rockstar.

-I suoi primi modelli sono stati i Beatles. Crede che Paul McCartney sia l’uomo perfetto.

-Su Instagram Fulminacci ha un account da oltre 7mila follower.

Di seguito La vita veramente di Fulminacci:

