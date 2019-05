La scritta ‘Noi vivremo sempre’ su un lenzuolo bianco e una foto insieme dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Fra la marea di biglietti, poesie, lettere e fiori, a chi arriva oggi all‘albero Falcone, a Palermo, è questa l’immagine che rimane più impressa. Uno striscione lasciato da un gruppo di ragazzi qualche giorno fa, senza nessuna firma, ma che sottolinea, qualora ce ne fosse bisogno, il senso delle celebrazioni del 23 maggio. Perché “Giovanni e Paolo hanno lasciato il segno nel mondo” e il loro sacrificio “ha aperto milioni di occhi”, come ricordano i tanti biglietti che giornalmente bambini e ragazzi di tutte le età e di tutta Italia vengono a lasciare sotto quello che ormai è diventato un simbolo per Palermo.

