Noel Gallagher si infuria contro i fan che, a suo dire, non sanno ciò che vogliono: ecco le dichiarazioni dell’ex Oasis.

Noel Gallagher non ci è andato molto leggero e ha rivolto parole non propriamente eleganti nei confronti dei fan che, secondo lui, non sanno cosa vogliono e vagano in una confusione tangibile.

Ecco le dichiarazioni, come sempre fuori le righe, del maggiore dei fratelli Gallagher.

Noel Gallagher attacca i fan: ecco le sue dichiarazioni

“I fan non sanno cosa c***o vogliono“. Esordisce così un Noel scatenato, che punta il dito contro i sostenitori, i quali vorrebbero da lui musica che assomiglia a quella degli Oasis. Ma per lui è una richiesta che non sta né in cielo né in terra.

Continua il cantautore: “I fan non volevano Jimi Hendrix, prima che Jimi Hendrix arrivasse, e nemmeno volevano gli Oaiss, prima che arrivassero. E nemmeno i Sex Pistols. I fan non sanno cosa vogliono finché non arriva qualcuno a darglielo. Lo sapete una cosa? Non è che mi alzo la mattina o vado a letto la sera pensanzo a cosa vogliono i fan“.

La dichiarazione è stata fatta, dal cantautore ed ex Oasis, a YouTube First Feast.

Ecco il video di High Flying Birds:

Noel Gallagher spiega perché ha lasciato gli Oasis

Il cantautore ha spiegato anche le motivazioni che soggiacciono alla scelta di lasciare, definitivamente, gli Oasis con cui ha lavorato per tanti anni.

Noel ha chiarito che se si fosse mai preoccupato dei fan, starebbe ancora negli Oasis ad arricchirsi, e farebbe come fanno tutte le altre band, viaggiando separato dal resto del gruppo. Ma lui non è come gli altri che, parole sue, “non hanno abbastanza palle da mollare il colpo e iniziare a fare roba per conto loro“.

La conclusione è delle più lapidarie: “Non mi interessa cosa vogliono i fan, che vadano affancu*o“.

A questo punto – nonostante tutte le speranze – i fan forse dovrebbero mettersi l’anima in pace: con questi presupposti, infatti, una reunion degli Oasis risulta alquanto improbabile.

Di solito, però, si dice che la speranza è l’ultima a morire: chi vivrà, vedrà…



