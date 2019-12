Entra in scena l’ipossia

L’OSSIGENO costituisce circa un quinto dell’atmosfera terrestre ed è essenziale per la vita animale: viene utilizzato dai mitocondri presenti praticamente in tutte le cellule animali per convertire il cibo in energia utile. Già, vincitore del Premio Nobel per la medicina nel 1931, rivelò che questa conversione è un processo enzimatico. Nel corso dell’evoluzione, il nostro organismo ha sviluppato vari meccanismi per garantire un apporto sufficiente di ossigeno ai tessuti e alle cellule. Per esempio, il corpo carotideo, adiacente ai grandi vasi sanguigni su entrambi i lati del collo, contiene cellule specializzate che rilevano proprio i livelli di ossigeno nel sangue. Infatti, il Premio Nobel per la medicina del 1938 fu assegnato aproprio per aver scoperto che esistono delle strutture specializzate, i corpi carotidei che servono a controllare la nostra frequenza respiratoria comunicando direttamente con il cervello. Ma mancava ancora un pezzo del puzzle: la caratterizzazione di come questi processi vengono regolati a livello molecolare. Ed è qui che entrano in gioco le ricerche dei premi Nobel per la medicina del 2019.

Nel nostro organismo può capitare per ragioni varie (per esempio, durante una gita in alta quota, o in caso di attività sportive intense) che le cellule debbano adattarsi a un’improvvisa scarsità di ossigeno, cioè l’ipossia. Una risposta fisiologica è l’aumento dei livelli dell’eritropoietina ormonale (Epo), che porta ad un aumento della produzione di globuli rossi (eritropoiesi). L’importanza del controllo ormonale dell’eritropoiesi era già nota all’inizio del XX secolo, ma gli scienziati non avevano compreso in che modo questo processo fosse controllato dall’ossigeno. Lavorando nei laboratori della Johns Hopkins University, Gregg Semenza ha studiato proprio il gene Epo che attiva e disattiva la produzione di eritropoietina e come è regolato da vari livelli di ossigeno. Usando topi geneticamente modificati, ha dimostrato che specifici segmenti di Dna situati accanto al gene Epo mediano la risposta all’ipossia. Negli stessi anni, in qualità di specialista di nefrologia, anche Sir Peter Ratcliffe ha studiato la regolazione ossigeno-dipendente del gene Epo, ed entrambi i gruppi di ricerca hanno scoperto che il meccanismo di rilevamento dell’ossigeno era presente praticamente in tutti i tessuti, non solo nelle cellule renali in cui l’Epo è normalmente prodotto. Insomma, era diventato chiaro che si tratta di un meccanismo genetico responsabile di molteplici risposte alla mancanza di ossigeno e non solamente della produzione di eritropoietina.

La scoperta di Hif-1α e di Arent

Ma Semenza voleva identificare i componenti cellulari che mediavano questa risposta. Così, nelle cellule epatiche in coltura scoprì un complesso proteico che si lega al segmento di Dna identificato in modo dipendente dall’ossigeno. Ha chiamato questo complesso il fattore inducibile dall’ipossia (Hif) e nel 1995 ha pubblicato altri studi sull’identificazione dei geni che codificano questo fattore. Si è scoperto poi che l’Hif era costituito da due diverse unità prodotte da due geni differenti, i cosiddetti fattori di trascrizione: Hif-1α, sensibile alla presenza di ossigeno, e Arent (o Aryl Hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator), che non reagisce alla presenza di ossigeno.

William Kaelin e la malattia di von Hippel-Lindau

Più o meno nello stesso periodo in cui Semenza e Ratcliffe stavano esplorando i meccanismi del gene Epo, l’oncologo William Kaelin, Jr. stava studiando una sindrome ereditaria, la malattia di von Hippel-Lindau (malattia VHL). Questa malattia genetica porta ad un aumento drammatico del rischio di alcuni tumori nelle famiglie con mutazioni ereditarie del gene Vhl. Kaelin ha dimostrato che questo gene codifica una proteina che impedisce l’insorgenza del cancro e che le cellule tumorali prive di un gene Vhl funzionale esprimono livelli eccezionalmente elevati di geni regolati dall’ipossia. Ma quando il gene Vhl viene reintrodotto nelle cellule tumorali, si ripristinano i livelli normali. Insomma, indizi importanti che mostrano come il gene Vhl sia in qualche modo coinvolto nel controllo delle risposte all’ipossia. Nel 2001 Kaelin e Ratcliffe pubblicano simultaneamente, ma indipendentemente, una nuova scoperta dimostrando che il gene Vhl può interagire fisicamente con l’HIF-1α ed è necessario per la sua degradazione a livelli normali di ossigeno. Questo ha definitivamente collegato le ricerche e i tre scienziati che le hanno condotte.