Per la serie “non ci sino più gli hacker di una volta”, dopo Tom Daley e Cole Sprouse, anche l’attore Noah Centineo è stato vittima di un pirata del web.

Se fino a qualche anno fa gli hacker si divertivano a rubare e diffondere foto e video privati delle star, adesso pare che abbiano iniziato a fare i troll.

Tom Daley si è ritrovato il suo profilo pieno di foto di Selena Gomez in costume, mentre per Noah è andata diversamente, il suo Instagram è diventato come quello di qualsiasi tronista o corteggiatore di Uomini e Donne che tenta di venderci pure la mamma (con codice sconto).

Nelle storie e sul profilo Instagram di Noah sono comparsi annunci di iPhone regalati…

L’attore ha usato twitter per avvisare i suoi follower:

“Sfortunatamente non ho alcun iPhoneX da regalarvi. Il che mi porta a parlarvi del secondo punto, io mio account Instagram è stato hackerato!”

Questi sono davvero degli hacker…



Unfortunately I️ have absolutely no IPhone X’s to giveaway. Which leads me to my next point, My instagram is Hacked ❤️ — Noah centineo (@noahcent) 27 agosto 2018

How much of a social life can the hacker have if he keeps posting the same picture every hour? @noahcent #takeitback pic.twitter.com/5zVwkkvUpV — C-a-m-ee-ll-a (@iam_camilla98) 27 agosto 2018

Fonte: Ginger Generation