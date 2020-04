Il 2020 non è iniziato bene per le coppie famose, perché dopo Maluma e Natalia Barulich, anche altri amori vip sono finiti. Dopo un mese di rumor, US Weekly ha confermato la fine della storia tra Noah Centineo e Alexis Ren.

“Ormai è ufficiale, la nostra fonte affidabile ci ha detto che Noah Centineo e Alex hanno rotto qualche settimana fa. L’ex coppia ha iniziato a frequentarsi a marzo 2019, ma sono riusciti a mantenere la loro storia d’amore fuori dai riflettori per diversi mesi. Noi abbiamo dato la notizia che si stavano frequentando a settembre. Ci sono stati diversi segnali dei problemi che hanno avuto. Molti fan avevano già capito tutto grazie ai loro comportamenti sui social. Adesso però hanno preso strade diverse e pare che la rottura sia definitiva”.

Amore al capolinea anche per Timothee Chalamet e Lily-Rose Depp. La star di Chiamami Col Tuo Nome e la figlia di Johnny Depp stavano insieme da un anno e lo scorso settembre sono stati paparazzati mentre limonavano durante la loro vacanza italiana. La notizia di questo addio è arrivata dal diretto interessato in un’intervista rilasciata all’edizione inglese di Vogue.

Maluma, Noah Centineo e Timothee Chalamet, b!tches ha chi mandereste un bel ‘Buona primavera‘ su Instagram?

Io non ho dubbi…



Dopo Noah Centineo, anche Timothee Chalamet torna single. È il momento di scegliere: su chi ti butti? pic.twitter.com/9WxgTRWLkw — Daninseries (@Daninseries) April 25, 2020