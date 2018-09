Non c’è pace per Noah Centineo. Dopo lo scandalo dei suoi video intimi finiti on line e dell’hacker che ha preso possesso del suo profilo Instagram, in questi giorni il suo fanclub si è spaccato a metà per la sua presunta bisessualità.

La scorsa settimana è finita su Twitter una foto di un anno fa dove Noah bacia un ragazzo, questo è bastato per far impazzire le sue ammiratrici, da una parte quelle che hanno preso bene la cosa, dall’altra le “deluse” (piccole, Noah non ve lo darà mai, qualsiasi sia il suo orientamento) .

In realtà di vero in tutto questo c’è ben poco, non sappiamo se Noah sia etero, gay bisessuale, ma di sicuro il ragazzo dello scatto è un suo amico. Queste infatti sono le parole che Centineo usò per descrivere la foto scattata ad inizio 2017:

Noah se vuoi baciare anche me, ti prometto che insieme possiamo distruggere qualsiasi stereotipo ed avere tanta “intimità platonica”…



just found out that the pic of noah centimeter kissing a guy was a platonic relationship and like idc but like i thought us gays were winning!!! :/

noah cent being bisexual doesn’t change the fact nga he is still Peter K. shut up homophobic people

I read that Noah Centenio is bisexual and a lot of girls are disappointed because of this. I just want to point out:

1. He is straight.

2. Even if he is bi, he is still attracted to girls.

3. He just wants to divert from a societal belief and promote platonic intimacy. pic.twitter.com/b7KAdylQZq

