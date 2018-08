Ieri vi ho parlato del profilo hackerato di Noah Centineo.

Un pirata del web si è infatti divertito a rubare l’account all’attore, per pubblicizzare siti truffa che promettevano iPhone gratis.

Alcune delle mie b!tches però, mi hanno fatto notare che Noah qualche giorno fa è stato al centro di uno scandalo: qualcuno ha diffuso on line alcuni video privati dell’attore (ricordate che esiste BitchyX).

In questo caso però non penso si tratti di un hacker, ma di una vendetta, magari qualche ex fiamma delusa.

Alcune fan di Centineo sono arrabbiate per l’invasione della privacy del loro idolo e dicono di non voler vedere il video (se certo), la maggior parte invece ha apprezzato…

Voi, b!tches, avete apprezzato?

dopo aver visto il video leaked di Noah Centineo: pic.twitter.com/10Z6x3Gwyz — 💌 (@drogonsdaughter) 23 agosto 2018

Quando ho visto ‘quel’ video di Noah Centineo: https://t.co/2xk5NLpYZf — Mary 🌈 (@idesirerauhl) 25 agosto 2018

niente raga ho visto i video leaked di noah centineo and i feel blessed — 🌙 (@hystericalsouls) 25 agosto 2018

Ho appena visto il video di Noah Centineo.

La cosa che più mi ha colpito sono i suoi addominali, mai visti di più scolpiti, manco nelle fanfiction (di sicuro non nelle mie) — ashton’s cerasella (@fletchersmile98) 22 agosto 2018

Ok ho appena visto il video leaked di noah centineo, ben messo il ragazzo pic.twitter.com/ny8905UHkn — NØ🍃 (@the_suncameout) 22 agosto 2018

//ma sono l’unica a non aver visto/trovato il video di Noah Centineo — Trashmouth. (@richie_gdrhills) 22 agosto 2018

amici un amico mi chiede il link del video di noah centineo ma io non ricordo dove l’ho visto, help — Federica (@bornwithtiziano) 24 agosto 2018

HO VISTO IL FAMOSO VIDEO DI NOAH CENTINEO E C’ERA QUALCOSA CHE NON DOVEVO VEDERE… — **** (@maryhurts_) 24 agosto 2018

mi sono estraniata dal mondo talmente a lungo da aver visto solo ora il video di noAH centineo — sc.breads (@cactushead2) 23 agosto 2018