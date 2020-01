“L’unica colpa imputabile al Movimento No Tav è un grande merito: veder chiaro nella notte, l’agire di conseguenza. Le nostre imputazioni sono i nostri meriti per questo ho deciso di non piegarmi al tribunale che mi condanna, di non chiedere sconti di sorta, la mia carcerazione non è che l’atto finale sancito dai tre livelli di giudizio che hanno derubricato a reato una giusta e doverosa protesta sociale”. Così Nicoletta Dosio, la ‘pasionaria’ valsusina 73enne, in carcere dal 30 dicembre scorso, nella lettera inviata ai partecipanti alla manifestazione promossa dal Movimento No Tav in segno di solidarietà a lei e ad altri No Tav finiti in carcere nelle scorse settimane.

Fonte