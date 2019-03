Un barcone di migranti trainato da una jeep con bandiere tricolore e cartelli con scritto: “Vogliamo wi fi”, “No pago affitto”. Questo il carro delle polemiche che ha sfilato ieri al Carnevale di Formello, Roma, e che oggi – con la diffusione di video e immagini sui social – è al centro della bufera. A segnalare l’episodio e a condannarlo in una nota, fra gli altri, è Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti in Regione Lazio. “Il razzismo – scrive – esiste eccome, altrimenti un gioco, una festa, come il carnevale, non si trasformerebbe a Formello in una dichiarazione di scherno contro l’altro. Dove a farne le spese sono soprattutto bambini e bambine, che per crescere e costruire un futuro migliore, avrebbero bisogno di messaggi di pace, inclusione, serenità, e non di questa becera strumentalizzazione. Abbiamo il dovere – spiega – di fermare tutto questo”.

Fonte