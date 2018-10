'No Iva', l'offerta di MediaWorld

(Fotogramma)

MediaWorld lancia ‘No Iva‘, un’offerta lampo, valida solo due giorni (1 e 2 ottobre 2018) nei negozi e online – sul sito mediaworld.it – che prevede uno sconto diretto in cassa pari al 18,03% sul prezzo di vendita dei prodotti esclusivamente con iva al 22%. L’iniziativa prevede però alcune eccezioni. Sono esclusi dalla promozione gli iPhone XS e XS MAX, l’iPhone 8 64GB, Fifa 19 (per tutte le piattaforme di gioco) e DysonV10.

Non rientrano nell’offerta anche i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..) e tutti quegli articoli che rappresentano buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo, servizio di stampa foto online o servizi.

Per quanto riguarda le consegne a domicilio dei prodotti partecipanti, queste potranno essere accordate se richieste dal 1 al 2 ottobre 2018 e se il prodotto è, al momento della richiesta, effettivamente disponibile in negozio. La consegna dovrà essere fissata in una data non successiva al 12 ottobre 2018. Il servizio di consegna, specifica MediaWorld sul proprio sito, non godrà dello sconto relativo alla presente promozione.

Partecipano all’iniziativa anche gli acquisti con finanziamento richiesti dal 1 al 2 ottobre 2018 purché scontrinati/fatturati, a seguito approvazione pratica di finanziamento, entro e non oltre il 12 ottobre 2018. L’iniziativa ‘No Iva’ non è cumulabile con altre promozioni in corso.