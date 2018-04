No Facebook no stress

AFP PHOTO / NORBERTO DUARTE

State pensando di dire addio a Facebook? La ‘disintossicazione’ potrebbe avere anche un effetto sulla salute: smettere con il social riduce i livelli di cortisolo, un ormone chiave collegato allo stress. E’ quanto emerge da uno studio dell’Australian Catholic University e dell’University of Queensland in Australia. Secondo la ricerca, però, rinunciare a Fb ha anche ridotto il senso di benessere delle ‘cavie umane’. Tanto che, dopo un periodo di test di 5 giorni, la maggioranza dei volontari è stata felice di riattivare il profilo, come si legge sul ‘Journal of Social Psychology’.

Alla luce di questi risultati, i ricercatori pensano che per la salute generale degli stop temporanei siano più utili di complete interruzioni con il social network. Insomma, delle ‘vacanze’ da FaceBook potrebbero migliorare lo stress degli utenti, scrivono i ricercatori, fra cui lo psicologo Eric Vanman dell’University of Queensland. Le dimensioni dello studio, comunque, sono piuttosto ridotte: il team ha coinvolto 138 persone e lo stop è stato solo di 5 giorni, dunque generalizzare i risultati per oltre 1 miliardo di utenti del social è piuttosto azzardato. In ogni caso la misurazione del cortisolo nella saliva dei volontari ha mostrato l’effetto sull’ormone. Il gruppo era stato diviso in due, la metà aveva rinunciato a FB per 5 giorni, gli altri avevano continuato ad usare il social network.

“Se i partecipanti hanno mostrato un miglioramento nello stress fisiologico con la pausa, hanno però anche riferito una riduzione dei sentimenti di benessere” durante lo stop, riferisce Vanman. Senza poter controllare e aggiornare il proprio profilo, “le persone si sentivano più insoddisfatte della propria vita, tanto che volevano riprendere la loro attività su FB”. Insomma, forse non possiamo vivere con Facebook, ma anche senza. Il suggerimento, allora, è quello di prendersi qualche ‘vacanza’, dei mini-stop disintossicanti per tornare al social quando ne sentiamo il bisogno.