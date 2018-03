Novecento nomi da scandire uno a uno per ricordare le vittime della mafia. Dopo dieci anni la Giornata della memoria e dell’impegno organizzata dall’associazione Libera, è tornata in Puglia, a Foggia, nella provincia che più delle altre in questo momento storico sembra tenuta sotto scacco dai clan, “per raccontare le mafie del Foggiano e la loro radicata pericolosità”. “Terra, solchi di verità e giustizia” il titolo della giornata che, oltre a Foggia, si svolgerà in migliaia di altri luoghi della memoria e dell’impegno in tutto il Paese. Alle 9 il corteo parte verso piazza Cavour, dove alle 11 viene data lettura dei nomi delle vittime di mafia, alla presenza di familiari che arriveranno da ogni parte d’Italia. Alla manifestazione è presente don Luigi Ciotti, fondatore di Libera con rappresentanti di associazioni, comitati di cittadini, esponenti dell’antimafia sociale, amministratori pubblici, magistrati. Prevista la partecipazione di migliaia di studenti.

“Oggi, 21 marzo, noi studenti e studentesse saremo in piazza in decine di migliaia a Foggia e in tutta Italia”, ha dichiarato Martina Carpani, coordinatrice

nazionale della Rete della Conoscenza.

L’ultimo nome inserito nell’elenco degli innocenti assassinati è quello di Annarosa Tarantino, l’84enne uccisa casualmente in un agguato organizzato per un esponente di un clan il 30 dicembre scorso nel centro storico di Bitonto.