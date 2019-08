”Abbiamo appreso della decisione del Ministero dei Beni Culturali e del Comune di Roma di procedere alla revoca delle autorizzazioni per i lavori di riqualificazione dell’area presso Viale delle Terme di Caracalla. A partire dal 2015, McDonald’s, assieme all’attuale proprietà, ha regolarmente svolto tutte le procedure amministrative, ottenendo dagli enti competenti tutte le autorizzazioni e i nulla osta necessari e previsti per la riqualificazione in oggetto”. Lo ha scritto in una nota McDonald’s, che ha annunciato un ricorso al Tar del Lazio dopo lo stop del Mibac al progetto per un fast food vicino alle Terme di Caracalla, al posto del vivaio Eurogarden.

