“Si può essere eleganti e rispettare la sacralità della chiesa ove si celebra il sacramento del matrimonio. Credo che sia arrivato il momento di dire chiaramente ‘NO’ alle spose scollacciate che entrano nel tempio di Dio”. Don Antonio Nuara, parroco della chiesa dell’Immacolata a Ribera, in Sicilia, si schiera contro le spose che si presentano all’altare con abiti non adeguati. “La chiesa è luogo di culto. Che ci siano problemi da risolvere nella Chiesa concordo. Tuttavia ciò non esclude la decenza”, dice il religioso nell’acceso dibattito alimentato dal post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

