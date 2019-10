Firmerà per il Paris Fc

Il Nizza licenzia Diaby-Fadiga. Il 18enne attaccante francese, prodotto del settore giovanile, nelle scorse settimane era stato individuato come il colpevole del furto negli spogliatoi di un orologio, dal valore di 70 mila euro, del compagno di squadra Kasper Dolberg. Una bravata pagata a carissimo prezzo.

Dolberg, in estate passato dall’Ajax al Nizza, aveva minacciato di non scendere più in campo fino a quando non fosse stato trovato l’autore del furto, avvenuto durante un allenamento. Il colpevole, Diaby-Fadiga appunto, è stato trovata dopo che sul caso ha indagato la polizia francese. Nonostante sia una giovane promessa e abbia già militato nelle Nazionali giovanili, il club allenato da Patrick Vieira non ha perdonato il suo tesserato, mettendolo alla porta. Diaby-Fadiga, le cui scuse e restituzione dell’orologio non sono servite a nulla, adesso potrebbe ripartire dal Paris Fc, club di Ligue 2 dove da pochi giorni ha firmato anche l’ex Roma e Milan, Jeremy Menez.