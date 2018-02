Su App Store è disponibile un importante aggiornamento del gioco “Animal Crossing: Pocket Camp”, che cambia in parte le modalità di gioco.

Animal Crossing Pocket Camp include gran parte delle funzioni della serie, con alcune novità davvero interessanti: il giocatore deve gestire un proprio campeggio e sarà responsabile di tutto quello che accade durante il giorno. Tutto può essere personalizzato, a partire dai personaggi. Il giocatore si troverà quindi a dover abbellire il campeggio, renderlo divertente e offrire tante attività per i clienti. Solo i campeggi più belli riceveranno gli apprezzamenti degli altri animali…

Come per tutti i titoli Animal Crossing, l’atmosfera è molto rilassante e il giocatore può gestire in tutta tranquillità il suo campeggio, cercando di far felici i vari clienti. Dovrai scegliere gli arredi, la tenda o le aree ricreative che preferisci, collocarle nel tuo campeggio e invitare dei personaggi per farli divertire il più possibile. Grazie alle funzioni online è anche possibile visitare i campeggi degli amici o esplorare altre località per incontrare e invitare nuovi personaggi.

L’update di oggi apporta alcune modifiche piuttosto drastiche al titolo targato Nintendo. L’azienda nipponica ha recepito le critiche degli utenti e ha inserito nuove modalità e nuove funzionalità all’interno del gioco.

Ad esempio, è finalmente possibile vestire i personaggi con abiti nuovi da collezione al raggiungimento di un certo livello di amicizia. Ogni animale ha le sue preferenze distinte e non sarà possibile costringere gli amici ad indossare abiti vecchi.

E’ stato anche introdotto un nuovo minigioco in stile slot machine, che permette di ottenere punti per raccogliere indumenti speciali, nuovi mobili o essenze di vario tipo.

Inoltre, ora è possibile chiedere aiuto fino a 10 amici in una volta per il livello nella cava di Shovelstrike. E durante le partite, potrai trovare oggetti a sorpresa facendo scoppiare i palloncini sparsi nella mappa del gioco (si tratta di un ritorno alle vecchie dinamiche dei primi Animal Crossing).

“Animal Crossing: Pocket Camp” è disponibile gratuitamente su App Store. Sono previsti acquisti in-app.