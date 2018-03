Nintendo ha rilasciato un importante aggiornamento per Fire Emblem Heroes, RPG di grande successo disponibile anche su iOS.

In Fire Emblem Heroes dovrai cimentarti in battaglie ottimizzata per il touchscreen e per i dispositivi portatili. Come nel gioco originale, dovrai evocare i personaggi dell’universo di Fire Emblem, migliorare le loro abilità e farli diventare più forti. Per farlo dovrai partecipare a una serie di lotte strategiche a turni e guidare le tue truppe con comandi tocca e trascina: per attaccare, ad esempio, dovrai spostare un alleato su un nemico scorrendo un dito sullo schermo.



Oltre alla storia principale, avrai a disposizione varie modalità per rafforzare i tuoi alleati, sfidare altri giocatori e molto altro. Inoltre, aggiornamenti gratuiti e continui aggiungeranno nuovi eroi, contenuti e altre sorprese, per regalarti ore di gioco aggiuntive.

In questo update:

Nuove battaglie Lotta di potere aggiunte alle mappe speciali.

Aggiunto un nuovo tipo di mappa, Parchi dei Doni.

Aggiunta nuova arma.

Altre armi perfezionabili nell’Officina delle armi.

Il gioco è disponibile gratuitamente, ma alcune funzionalità richiedono l’uso delle sfere, che possono essere acquistate con soldi reali. Puoi anche guadagnare le sfere gratuitamente.