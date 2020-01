Nino D’Angelo nel 2020 ha in sembro un nuovo album e una nuova tournée molto particolare: ecco i primi dettagli.

Nino D’Angelo sta per tornare. Dopo essersi rimesso in gioco negli ultimi tempi con Gigi D’Alessio nello spettacolo Figli di un Re minore, l’artista napoletano sta preparando un grande rientro nel giro musicale da protagonista nel 2020.

In serbo per tutti i suoi fan c’è infatti non solo un nuovo album di inediti, ma anche un libro autobiografico e una tournée che lo porterà sui palchi di tutta Italia.

Nino D’Angelo: nuovo album e tour

Non si conoscono ancora i dettagli su quando arriverà la prossima uscita del cantautore napoletano. Quel che pare certo è che invece il suo nuovo spettacolo musicale unirà teatro e musica. Ribattezzato Il poeta che non sa parlare, sarà un omaggio al teatro canzone di Giorgio Gaber.

Spiega D’Angelo, come riportato da Rockol: “Dopo le ultime tournée ora ho voglia di un rapporto più personale con il pubblico, mi piacerebbe quasi sussurrare tutte le mie canzoni, mettendomi come si dice a nudo. La scaletta verterà sul repertorio di oggi con canzoni come O pate, Senza giacca e cravatta, Si turnasse a nascere, senza tralasciare alcuni tra i più vecchi successi“.



Nino D’Angelo

Nino D’Angelo: un libro in arrivo

Per quanto riguarda il libro, Nino ha invece sottolineato che raccoglierà al suo interio alcuni aneddoti riguardanti la sua carriera artistica. Toccherà però anche alcuni aspetti della sua vita privata.

Nel presentare questo primo progetto, il cantautore ha spiegato: “Ai tempi della scuola la maestra mi disse: ‘Tu sei un poeta che non sa parlare, arrivi al cuore anche quando ti esprimi male‘. Questa frase mi è rimasta impressa da allora ed è ora di condividerla con il mio pubblico“.

Di seguito il video di Si turnasse a nascere: