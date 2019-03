Pensavate che l’ondata di caos scatenata dall’intervento di Fabrizio Corona a L’Isola dei Famosi si fosse quasi esaurita? Illusi. Ieri notte Nina Moric si è scagliata contro Belen Rodriguez, colpevole – secondo la modella – di aver fatto la moralista nel suo attacco all’ex re dei paparazzi.

“Dico solo… che schifo. Non si gioca con la vita degli altri. – ha scritto Belen su Instagram – La vita è una cosa sacra, come è che il rispetto non ha più un valore? Che vergogna”

Nina Moric non ha gradito il commento della Rodriguez e per questo ha pubblicato una serie di storie contro di lei.

“Non mi sarei mai aspettata dalla signora Belen Rodriguez che faccia la morale per ciò che sia accaduto ieri sera. Gioia, ricorda ciò che tu abbia fatto a me. Mio figlio aveva solo 5 anni. Sai com’è, la ruota gira e tu sei l’ultima che può fare la morale, ricordatelo. Comunque sono stanchissima e saluto tutta la famiglia Rodriguez a partire da Cecilia, Ignazio, Monte, sceso dalle montagne e soprattutto te Belen. Tanto la causa non l’hai vinta”.

Pochi minuti dopo aver caricato i video su Instagram, Nina li ha rimossi tutti (tranne uno nel quale però non fa mai il nome di Belen).

Comunque quando saluta Scescilia e Monte sceso dalla montagna…



PS: per chi si chiede di quale causa stia parlando la Moric, ecco un riassunto…

“Lo scorso 4 luglio le due si sono scontrate nel tribunale di Milano per il processo a carico della modella croata.

“Nell’uso comune spesso viad0 e trans vengono usati come sinonimi. – ha dichiarato Nina – Quando nell’intervista ho dato a Belen del viad0 intendevo che ha fatto abuso della chirurgia estetica. Era solo una critica non un’ingiuria. Credo che il tribunale debba essere interpellato per fatti gravi. Gravi come lo spaccio e gli omicidi e non per episodi come questo, questo è puro spettacolo. Quell’intervista è di tre anni fa, in un periodo molto difficile della mia vita. Tutti facciamo degli errori.