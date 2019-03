Martedì notte Nina Moric ha pubblicato una serie di video nei quali si è sfogata contro Belen Rodriguez.

“Non mi sarei mai aspettata dalla signora Belen Rodriguez che faccia la morale per ciò che sia accaduto ieri sera. Gioia, ricorda ciò che tu abbia fatto a me. Mio figlio aveva solo 5 anni. Sai com’è, la ruota gira e tu sei l’ultima che può fare la morale, ricordatelo. Comunque sono stanchissima e saluto tutta la famiglia Rodriguez a partire da Cecilia, Ignazio, Monte, sceso dalle montagne e soprattutto te Belen. Tanto la causa non l’hai vinta”.

Ma cosa ha fatto Belen quando Carlos aveva solo 5 anni? Ieri Nina ha svelato la sua verità (non ci stavate dormendo vero?).

Secondo la modella, mentre lei era a L’Isola dei Famosi nel 2011, Fabrizio Corona e la Rodriguez sarebbero andati a prendere Carlos a scuola, per poi “sparire nel nulla”.

“Il mio sfogo di ieri sera era per ricordarvi che quando ero sull’Isola dei famosi, venne Simona Ventura a raccontarmi che Corona e Belén andarono a prendere mio figlio a scuola e sparirono per giorni nel nulla. Ecco, penso di aver avuto quasi un infarto quel giorno – ha continuato a spiegare lei –. Per questo dicevo che proprio lei non doveva commentare la vicenda di Fogli”.

Ma non è la prima volta che la Moric lancia accuse a Belen, nel 2015 ai microfoni de La Zanzara dichiarò:

“Confermo le mie accuse e mi scuso con i viados per averla paragonata a loro. Di Belen non me ne frega niente, non è una bella persona come voi tutti pensate. Quando era a casa con mio figlio, durante la sua storia con Fabrizio Corona, girava per casa senza veli. Carlos ha avuto gli incubi da quando aveva cinque anni”.

Altro che la sovranista e Heather…



I video di Nina Moric.