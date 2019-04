Nina Moric e Karina Cascella se ne son dette di tutti i colori a Live – Non è la d’Urso, per la gioia di Twitter che è letteralmente imploso. La modella croata, ospite dell’uno contro tutti, è stata accusata da Karina Cascella di essere una donna mentalmente fragile e di essere stata con un uomo che le ha rovinato la carriera.

“Ti voglio chiedere una cosa: risposeresti Fabrizio Corona? Risposeresti un uomo che ti ha provocato solo dolore e che ti ha rovinato la carriera, dato che la tua carriera è stata distrutta, penalizzata, DEVASTATA da Fabrizio Corona e che la grinta che avevi è venuta meno perché quell’uomo ti ha DISTRUTTO I NEURONI? Non sono una dottoressa, ma il fatto che non lavori più in televisione è perché magari non riesci ad essere lucida in determinati contesti”.

La Moric ha così sbroccato.

“Risposerei Fabrizio centomila volte, non mi pento di niente perché le colpe sono sempre a metà. Non sei una psicologa, fatti dare una laurea e poi ne riparliamo. Io fragile dal punto di vista mentale? Ma tu chi sei per giudicare me? Prima di guardare gli altri, guarda te stessa! Chi sei? Non ti devi permettere! Sei un pessimo esempio per tua figlia e per tutti quelli che soffrono, non devi mai giudicare gli altri. Punto! Sei una persona senza scrupoli e senza sentimenti. Non hai un minimo di umiltà, sei presuntuosa! Ma che te ne frega della mia carriera, io sicuramente non farò mai l’opinionista, tu continua a farla! Torna da dove sei venuta, hai solo quattro ignoranti che ti seguono e che ti applaudono, ma con me caschi male. Torna al posto tuo e torna a fare il trono a Uomini e Donne”.