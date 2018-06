Non solo Silvia Provvedi, anche Nina Moric e Giovanni Ciacci sarebbero stati contattati dagli autori del Grande Fratello Vip per la prossima edizione.

A rivelarlo è stato Alessio Poeta a Gay.it chiedendo spiegazioni a Cristiano Malgioglio, fino a 24 ore fa opinionista della versione classica.

“Spero che Ciacci non accetti, altrimenti potrebbe fare la fine di Aida. A lui lo vedrei bene a condurre una trasmissione sulla natura. Magari potrebbe insegnare a coltivare zucchine, melanzane, cetrioli e pannocchie ai telespettatori. Di Nina Moric non so nulla. Vedremo”.