Nina Moric, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, si è scagliata contro il rapporto fra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi e su quanto accaduto in queste settimane al Grande Fratello Vip.

“Adesso lui vuole andare al GF Vip per replicare, fatelo entrare. Mi pare che tutti e due ci abbiano marciato sopra e trovo tutto abbastanza squallido. Silvia non mi è mai piaciuta. Nel momento di massima sofferenza mi ha lanciato delle frecciatine e non si doveva permettere. Se dovessi darle un consiglio? Non si muore per amore”.