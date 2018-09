Nel settembre del 2015 Nina Moric insultò pesantemente Belen Rodriguez dandole del ‘brutto ces*o, viad0s, che si è rifatta anche il buco del c**o“. poche settimane dopo quelle offese, Nina confermò tutto ai microfoni de La Zanzara:

“Nessun hacker, viad0s a Belen l’ho detto eccome. Lo sa bene lei cos’ha fatto nella vita. E’ una viad0s te lo confermo. Mi scuso però con i viad0s per averli paragonati a lei. Belen non è una bella persona come voi tutti pensate. Quando era con mio figlio girava per casa senza veli. Carlos ha avuto gli incubi da quando aveva cinque anni. Lei mi minacciava di morte e che voleva portarmi via mio figlio. Deve stare zitta. Io i trans li amo, lei invece è una strega cattiva”.

Lo scorso 4 luglio le due si sono scontrate nel tribunale di Milano per il processo a carico della modella croata.

“Nell’uso comune spesso viad0 e trans vengono usati come sinonimi. – ha dichiarato Nina – Quando nell’intervista ho dato a Belen del viad0 intendevo che ha fatto abuso della chirurgia estetica. Era solo una critica non un’ingiuria. Credo che il tribunale debba essere interpellato per fatti gravi. Gravi come lo spaccio e gli omicidi e non per episodi come questo, questo è puro spettacolo. Quell’intervista è di tre anni fa, in un periodo molto difficile della mia vita. Tutti facciamo degli errori.