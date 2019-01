Ospite al Watch What Happens Live di Andy Cohen, Nina Dobrev è tornata a parlare del suo ex storico, Ian Somerhalder.

“Se è strano che sono amica di Ian e sua moglie? Penso che non sia strano per niente. È grandioso. Perché non possiamo essere tutti amici?

Penso che abbiano una splendida bambina. Sono felici quindi io lo sono per loro. Cosa c’è di male. Non vedo problemi.”

Nina ha anche parlato del finale di The Vampire Diaries.

“Sono soddisfatta. Credo che lo show abbia avuto un finale soddisfacente e fantastico. Per me è stato bello perché sono tornata a far parte della serie e ho reso omaggio ai personaggi”.

Soddisfatta? Finale fantastico?



Nina Dober al Watch What Happens Live.

Nina nelle scene finali era fredda come un iceberg e ho visto baci più appassionati tra i settantenni del Trono Over di Uomini e Donne.

Ian Somerhalder si è sposato, ha un figlio, è felice e innamorato, Nina Dobrev è andata avanti, ha avuto altri fidanzati dopo di lui, è stata felice, lo è tutt’ora, lo sono entrambi. L’hanno superata. Io no.#Coachella pic.twitter.com/KO1QNSfB9q — Anto ✨ (@sunflowerice) 3 gennaio 2019

I delena alla fine zero emozioni, l’ultima scena stelena una delle migliori scene di tutto #TVD, Caroline poverina, ma sicuramente le daranno un finale migliore in #TheOriginals a meno che non fanno morire pure Klaus — klausmikaelson🌙 (@hollydia_n) 30 marzo 2018

Ammetto che il mio animo Delena non è stato del tutto soddisfatto dal finale.Contenta che siano endgame,ma mancava qualcosa #TVD #TVDFinale — absinthenyc (@absinthenyc) 12 marzo 2017

Non so se mi faccia più schifo il finale di #Tvd o di #Pll. Ardua scelta. — stef 🌷 (@heydudelongtime) 28 giugno 2017

Dejo estas maravillosas fotos aquí de cuando Nina e Ian se llevaban bien y eran goals de la vida pic.twitter.com/vx0oJmAJve — protect winterberg at all costs (@dobrevdiariess) 15 gennaio 2019

Fonte: Luigi Toto