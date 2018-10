Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, che ha visto mettere in scena la reunion del cast di Temptation Island Vip, Nilufar e Giordano non si sono presentati e molti fan si sono allarmati.

Come mai l’ex tronista ed il Mazzocchi non si sono presentati alla registrazione? Aria di crisi? Assolutamente no: a svelare la motivazione è stata proprio Nilufar su Instagram, specificando di esser stata impossibilitata “a causa di forza maggiore“, senza entrare nel dettaglio.

I due stanno ancora insieme e la crisi avuta nel programma di Super Simo sembrerebbe essere solo un ricordo.